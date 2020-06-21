Путин предостерёг чиновников от демонстрации своего богатства

https://static.news.ru/photo/1762b6c6-b3af-11ea-a7b5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Чиновники, которые призваны служить людям, не должны выпячивать напоказ своё благосостояние, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, — сказал глава государства в интервью, которое появилось в эфире телеканала «Россия-1».

На вопрос, ведёт ли он сам аскетический образ жизни, Путин ответил, что если аскетизм выставляется напоказ, то это не может быть примером для подражания.

Также президент добавил, что нет ничего важнее работы с людьми. По его словам, если человек приходит на государственную службу, он должен служить государству. А государство — это прежде всего люди, подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать своих подчинённых «в показном порядке». По словам лидера страны, без камер у него случаются жёсткие разговоры, но не было случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.

Президент также добавил, что эффективность руководства заключается не во внешней жёсткости, а в последовательности принимаемых решений. Поэтому он практически никогда не отчитывает кого-то в показном порядке. Чем выше должностное положение человека, который он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены, считает глава государства, писал NEWS.ru.