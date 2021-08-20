Путин поучаствовал в церемонии поднятия российского флага в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага в парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщается на сайте Кремля. Она проходила в честь Дня государственного флага РФ.

Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России, — говорится в сообщении.

Отметим, что праздник был установлен в 1994 году указом президента РФ Бориса Ельцина. День государственного флага РФ отмечается с тех пор ежегодно 22 августа. В этот день обычно проходят массовые мероприятия, а президент и региональные руководители выступают перед россиянами с поздравлениями.

В этом году на встрече с представителями партии «Единая Россия» Путин поздравил россиян с Днём флага России, отметив, что флаг и гимн являются символами государства, а также подтверждают его самостоятельность и суверенитет.

Мы с вами только что принимали участие в торжественном мероприятии, связанном с праздником, с Днем флага России, и я хочу вас, всех граждан России поздравить с этим праздником, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города. Глава государства принял личное участие в юбилейных торжествах. Президент поздравил всех, кто родился и вырос в Нижнем Новгороде, чья жизнь связана с этим местом, кто относится к нему с уважением и восхищается волжскими далями, от которых «захватывает дух».