Путин поставил задачу вернуть рост численности населения

Читайте нас в Google Новости

Численность населения России должна вернуться к росту по итогам 2024 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Предусмотреть выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года, — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, правительству необходимо скорректировать план национального развития для достижения показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.

Путин также поручил провести корректировку показателя бедности населения с учётом «положительной динамики данного показателя в 2020 году».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите детей, семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью NEWS.ru сравнил демографическую ситуацию в России со странами, ведущими боевые действия.