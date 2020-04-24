Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ

https://static.news.ru/photo/f4456494-862d-11ea-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин пошутил на тему снижения ключевой ставки Центробанка. Российский лидер заступился за главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, обсуждая этот вопрос на совещании по развитию автопрома.

Вчера это было шесть процентов, сегодня — 5,5 процента, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время, — сказал в ходе совещания первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

На это Путин заметил следующее: Эльвира Набиуллина может подумать, что правительству снова не угодить.

Наверное, Эльвира сейчас смотрит и думает — вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы... — пошутил Путин.

Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Как следует из сообщения регулятора, в банке пересмотрели базовый сценарий прогноза и переходят в область мягкой денежно-кредитной политики. По его прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, писал NEWS.ru.