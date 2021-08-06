Путин поручил развивать LTE в малонаселённых пунктах

Правительству России предстоит согласовать целевые показатели развития сетей связи LTE в малых населённых пунктах и вдоль автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации обеспечить согласование с операторами подвижной радиотелефонной связи целевых показателей развития инфраструктуры связи стандарта LTE в малочисленных населённых пунктах и вдоль протяжённости автомобильных дорог в качестве условий, необходимых для продления разрешений на использование частот четвёртого поколения, — говорится в документе.

Кaбмин должен представить доклад об исполнении поручения до 1 января 2022 года. Кроме того, Путин поручил правительству утвердить cтратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и гoсуправления для достижения их «цифровой зрелости». Доклад о реализации поручения нужно предcтавить до 1 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи.