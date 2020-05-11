Путин поручил скорректировать меры по борьбе с COVID-19

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В России будут скорректированы меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующее поручение Минздраву и Роспотребнадзору дал президент России Владимир Путин.

Обеспечить по результатам мониторинга принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, — говорится на сайте Кремля.

Ведомства отчитаются президенту о принятых мерах до 15 мая, а затем будут докладывать каждую неделю.

Меры будут корректироваться с учётом данных медицинских учреждений о состоянии больных коронавирусной инфекцией, а также исходя из динамики численности диагностированных и заболевших.

NEWS.ru писал, что Владимир Путин поручил кабмину разработать план по восстановлению экономики. Документ должен быть представлен к 1 июня. План будет разработан совместно с властями регионов и представителями бизнес-сообществ.