Путин поручил предусмотреть выплаты медработникам, готовящим студентов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аккаунт телеканала «Вести.Крым» заблокировали на видеохостинге YouTube накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом рассказал директор ТРК «Вести.Крым» Александр Минаков.

С сегодняшнего дня мы не можем выкладывать сообщения на YouTube. Вчера мы получили уведомление в 23:00, что с сегодняшнего дня нас блокируют. И мне кажется, что это не случайно, что...