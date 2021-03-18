Путин поручил предусмотреть выплаты медработникам, готовящим студентов

https://static.news.ru/photo/203f20b6-87e1-11eb-8dd2-96000091f725_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Российский президент Владимир Путин поручил правительству организовать стимулирующие выплаты медикам, которые занимаются обучением учащихся вузов на практике. Речь идёт о наставниках. Указ опубликован на сайте Кремля.
Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующим в практической подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования в качестве наставников, — говорится в поручении.
Доклад по распоряжению президента должен быть предоставлен до 1 ноября 2021 года.
NEWS.ru писал, что Путин поручил правительству обеспечить поддержку студенческих научных объединений. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Перечень поручений утверждён главой государства после встречи со студентами, которая состоялась 25 января.
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