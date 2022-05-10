Путин поручил помочь с получением кредитов пострадавшим от лесных пожаров

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил помочь с получением потребительских кредитов пострадавшим от природных пожаров, пишет ТАСС. В ходе совещания с участием глав регионов Путин также заявил о необходимости принятия дополнительных решений проблемы с лесными пожарами. По мнению главы РФ, нельзя допустить таких же катастроф, которые произошли на территории страны в прошлом году.

Что касается того, чтобы помочь (пострадавшим от пожаров — NEWS.ru) с потребительскими кредитами — это, конечно, правильно, — заявил президент.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников сообщил, что число погибших в результате пожаров, которые охватили регион, увеличилось до семи человек. В ведомстве уточнили, что 7 мая в регионе произошло 273 пожара, огнём уничтожены 518 жилых домов и 309 строений.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, обстановка с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе ухудшилась из-за праздничных дней.