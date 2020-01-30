https://static.news.ru/photo/4995d2ac-435e-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил Верховному суду России обсудить расширение состава преступлений, подсудных суду присяжных. Срок выполнения распоряжения — до 1 июня 2020 года.

Лиде обратился к ВС с просьбой по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря 2019 года, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством культуры подготовят проект по патриотическому воспитанию граждан в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Ведомства могут привлечь к работе над проектом других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти или общественных объединений. Документ должен быть готов к 1 марта 2020 года.