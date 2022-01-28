Путин поручил кабмину выработать идеи по выплате пенсий бездомным

Президент России Владимир Путин поручил правительству выработать предложения по регистрации бездомных и выплате им пенсий. Свои идеи кабмин должен представить до 1 мая, сообщается на сайте Кремля. Властям также необходимо будет продумать механизм оказания медицинской помощи этой категории граждан.

Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определённого места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания, — говорится в перечне поручений президента.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила Министерству строительства проработать вопрос постановки бездомных в очередь на получение социального жилья. Чиновница попросила оценить целесообразность соответствующих изменений Жилищного кодекса. Если поправки будут внесены, то они позволят ставить бездомных на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Также сообщалось, что в России планируется создать реестр бездомных. Критерии его создания и порядок разработают МВД и Минтруд. Ведомства должны будут уточнить само понятие «гражданин без определённого места жительства» и проработать вопрос о целесообразности создания комплекса мер по развитию системы профилактики бездомности, а также оказанию доступной помощи таким лицам. Кроме того, им поручено обсудить возможность изменения размера госпошлины для получения бездомными новых паспортов.