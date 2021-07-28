Путин пообещал мусульманским странам поддержку России
Сергей Попов
Сергей Попов
14:10, 28 июля 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Россия поддержит мусульманские страны в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в телеграмме, которую президент РФ Владимир Путин направил участникам XII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир». Документ опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что отношения между Россией и мусульманскими государствами традиционно носят дружественный и конструктивный характер. Стороны поддерживают многоплановые связи в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Наряду с этим идёт активное взаимодействие в интересах международной стабильности и безопасности.
Хотел бы подчеркнуть, что наши партнёры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма, — говорится в послании российского лидера.
Он также выразил уверенность, что дискуссии на саммите будут конструктивными и наметят новые формы и механизмы сотрудничества.
Ранее Путин заявил, что Россия несёт ответственность за безопасность соседних государств и продолжит содействовать урегулированию региональных конфликтов. Он добавил, что это является важным аспектом обеспечения безопасности во всём мире.