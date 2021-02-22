Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

https://static.news.ru/photo/923eae62-767e-11eb-a408-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицам без гражданства, находящимся на территории России, будут выдавать временные удостоверения личности сроком на десять лет.

Документ опубликован в среду, 24 февраля, на официальном портале правовой информации. Удостоверение будет аннулироваться в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. В этом случае полагается покинуть территорию России в течение 15 дней.

Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано при установлении факта сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.

Ранее российский лидер подписал закон, кратно увеличивающий размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий. Инициативу ещё 10 февраля приняла Госдума, а 17 февраля её одобрил Совфед.

Взыскания за повторное неповиновение законным распоряжениям или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер таких штрафов составлял 5 тысяч рублей для граждан, писал NEWS.ru.