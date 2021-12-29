Путин подписал закон о сроке и порядке пребывания подсудимых в психбольнице

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт судам право помещать подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев. Суд может неоднократно продлевать срок нахождения подсудимых в больнице и ограничить их контакты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятому закону, решение об отправке на лечение принимается только тогда, когда психическое состояние фигуранта дела не позволяет ему участвовать в судебном заседании.

Госпитализированный в психиатрический стационар должен не меньше одного раза в месяц проходить обязательное психиатрическое освидетельствование. О его результатах руководство больницы обязано не реже одного раза в месяц информировать орган предварительного расследования и суд, ведущий делопроизводство.

Во время нахождения подсудимого на лечении ему могут запретить пользоваться средствами связи, а также общаться с определёнными людьми, имена которых будут указаны в судебном постановлении.

Ранее стало известно, что полицейские задержали в городе Аксай Ростовской области Александра Кутузова, сбежавшего в ноябре из психиатрической больницы подмосковного Чехова. Он находился в учреждении на принудительном лечении по решению суда за совершение убийства.