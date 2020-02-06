Президент России Владимир Путин подписал закон о правах ребёнка при разводе родителей.
Согласно документу, ребёнок при расторжении брака опекунов сможет претендовать на обеспечение жильём со стороны последних. Закон был
До подписания документа суд мог обязать родителей только возмещать расходы на лечение и реабилитацию несовершеннолетнего.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер подписал закон о повышении детских пособий до трёх лет. Он вступил в силу 1 января 2020 года.
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