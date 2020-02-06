https://static.news.ru/photo/07c51d26-4915-11ea-a33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Lissac / GODONG/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о правах ребёнка при разводе родителей.

Согласно документу, ребёнок при расторжении брака опекунов сможет претендовать на обеспечение жильём со стороны последних. Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До подписания документа суд мог обязать родителей только возмещать расходы на лечение и реабилитацию несовершеннолетнего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер подписал закон о повышении детских пособий до трёх лет. Он вступил в силу 1 января 2020 года.