Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах в честь медиков

https://static.news.ru/photo/dfeb4ae0-b7ab-11ea-bb6d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков. Об этом он заявил во время видеоконференции с участниками всероссийской акции «Мы вместе».

Инициативу выдвинул волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров. Он рассказал о работе студентов-медиков и добровольцев в больницах Махачкалы и предложил главе государства назвать улицы в разных городах «в честь героев-медиков», борющихся с пандемией. Путин согласился, что это «хорошая идея».

Вместе с врачами, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своем посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией, — сказал он.

Из-за пандемии коронавируса медиков по всему миру начали сравнивать с супер-героями. Именно им пришлось тяжелее всего: врачи и медсёстры работали (и продолжают) сутками в красных зонах в костюмах спецзащиты, которые доставляют множество неудобств.

В разных российских городах уже появились баннеры с социальной рекламой в честь медработников с их портретами и словами благодарности, уличные художники посвящают им граффити.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

На 26 июня в России 620 794 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 6800. Выздоровели 384 152 человека, из них 8988 пациентов — за истёкшие 24 часа, умерли 176 пациентов. В Москве летальным исходом коронавирус закончился для 3694 пациентов, 25 из них умерли за последние сутки.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с эпидемией стабилизировалась в России, писал NEWS.ru.