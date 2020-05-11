Общество

Путин отметил самоотверженную работу врачей в борьбе с коронавирусом

16:20, 11 мая 2020 32
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране отметил самоотверженную работу врачей в борьбе с заболеванием.

Он также подчеркнул, что врачам необходимо помогать и «не трепать им нервы излишней отчётностью».

По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 заражённых, зафиксировано 2009 летальных исходов от COVID-19, выздоровел 39 801 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.

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