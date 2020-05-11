Путин отметил самоотверженную работу врачей в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране отметил самоотверженную работу врачей в борьбе с заболеванием.
Он также подчеркнул, что врачам необходимо помогать и «не трепать им нервы излишней отчётностью».
По данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 заражённых,
Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.
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