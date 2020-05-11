Путин отметил самоотверженную работу врачей в борьбе с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране заявил о завершении периода нерабочих дней и послаблении режима самоизоляции. Однако это пока не будет распространяться на пожилых людей.

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Выход из режимов ограничений быстрым...