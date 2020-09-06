Путин отметил роль нефтяников в повышении качества жизни россиян

https://static.news.ru/photo/c417a532-f015-11ea-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, пожелав им и впредь «эффективно решать ответственные задачи на благо России и её граждан».

Нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики, играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала страны, в развитии территорий, повышении качества жизни людей, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин отметил «напряжённый и самоотверженный труд многих поколений учёных, геологов, инженеров, строителей и рабочих», «впечатляющие рекорды по добыче нефти» и «широкое внедрение инновационных, цифровых, экологически безопасных технологий» в этой сфере.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 175-летием. Президент подчеркнул, что в РГО с большим уважением относятся к «заветам своих предшественников». Он отметил, что за последние годы организация реализовала большое количество проектов в научно-исследовательской, информационной и природоохранной сферах. Среди прочего были организованы различные лекции, выставки, сняты фильмы и выпущены печатные издания, посвящённые историческому, культурному и духовному достоянию страны.