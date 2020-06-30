Дело чести: Путин объяснил важность Ржевского мемориала Советскому солдату

https://static.news.ru/photo/0aa1a0aa-bae9-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Открытие мемориала в честь бойцов, отдавших свои жизни в битве за Ржев, было делом чести для нынешнего поколения россиян. Сохранение памяти о подвиге предков — важнейшая задача, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что ожесточенные бои подо Ржевом оставили след в истории Тверской области и России. Десятки тысяч людей расстались здесь с жизнью, пытаясь не пустить войска нацистов в Москву.

Все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания. Наш святой долг — чтить, помнить каждого героя. Увековечить их память — было делом нашей совести и чести, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что подвиг не должен быть забыт. Сохранить его и призван мемориал, над созданием которого несколько лет работала команда единомышленников. Идею увековечивания памяти поддержали граждане разных стран, пожертвовавшие средства на создание монумента.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, писал NEWS.ru. По словам лидера РФ, россияне всегда будут помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Он напомнил, что в боях и плену погибли более 8,5 млн бойцов. В свою очередь Лукашенко призвал людей не забывать чтить память погибших солдат. Он выразил уверенность, что пока люди помнят об их подвиге и приходят к памятникам, новой войны не случится.

Мемориальный комплекс площадью четыре гектара возведён неподалёку от деревни Хорошево в Тверской области. Его главной скульптурой стала 25-метровая бронзовая фигура солдата, которая стоит на 10-метровом кургане. Она создана по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На прилегающей к монументу территории расположены металлические мемориальные плиты, на которых высечены имена бойцов, погибших в Ржевской битве.

Комплекс увековечивает память героев войны, сдерживавших врага 14 месяцев, что позволило отвлечь массовые силы противника от Сталинграда и повлиять на весь на ход боёв на южном фланге.

Ранее в своей статье о Второй мировой войне Путин сообщил , что в ходе боёв за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 342 888 человек. По его словам, «это собранные по архивным источникам страшные, трагические, ещё далеко не полные цифры».

Открытие памятника подо Ржевом, изначально запланированное на День Победы, было перенесено из-за пандемии коронавируса. Церемонию предполагалось провести в день начала Великой Отечественной войны. Однако в итоге она состоялась 30 июня.