Путин о выплатах медикам: все должно быть прозрачно и понятно

https://static.news.ru/photo/6df1e172-99cb-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил кабмину, Минздраву, Минтруду и властям субъектов проконтролировать ситуацию с доплатами медработникам, которые работают с коронавирусными больными.

Глава государства подчеркнул, что «абсолютно все должно быть прозрачно и понятно». По его словам, людей необходимо детально проинформировать о том, кому и за что начисляются деньги. Президент добавил, что должна быть отлажена и обратная связь, сообщает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в бюджеты регионов будут перечислены 50 млрд рублей для выплат медработникам.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Михаил Мишустин пристыдил власти регионов за вольную трактовку поручения президента о доплате медработникам. Он подчеркнул, что средства должны начисляться за факт работы с заражёнными коронавирусом, независимо от того, сколько часов или смен на это затрачено.