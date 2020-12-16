«Почему вы думаете, что мы придурки?»: Путин назвал Россию белой и пушистой

https://static.news.ru/photo/9294c5f0-4068-11eb-b07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия по сравнению со странами Запада является «белой и пушистой». Или по меньшей мере благообразной, заявил в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Рассуждая об ухудшении отношений, он заявил, что чувствует ответственность за Россию, и заверил, что намерен делать всё для её блага. Глава государства напомнил, что не Россия стала инициатором разрыва важнейших соглашений по противоракетной обороне и сокращению ракет средней и меньшей дальности, а также выхода из Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

И что, вы, как страна НАТО, будете над нами летать и передавать информацию американцам? Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки? — поинтересовался Путин, отвечая на вопрос корреспондента британской медиакорпорации BBC.

Он отметил, что Россия освободила от «советского диктата» те страны, которые пожелали развиваться самостоятельно. При этом, напомнил он, Москве было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток. Однако военная инфраструктура Североатлантического альянса приближается к российским границам, подчеркнул президент.

Путин также сравнил военные бюджеты России и других стран, указав на то, что Россия — лишь на шестом месте по расходам в этой сфере. В то же время у США по всему миру развёрнута сеть военных баз. Таким образом, это ещё большой вопрос, кто по-настоящему агрессивен на международной арене.

Подытожил тему глава государства цитатой из мультфильма про кота Леопольда, призвав всех жить дружно.

Ранее, как писал NEWS.ru, государства, входящие в Североатлантический альянс, утвердили бюджет на 2021 год. Его военная часть выросла на 5% по сравнению с 2020 годом и составит €1,61 млрд. На гражданские структуры в НАТО намерены потратить €258,9 млн, что на 0,9% превышает текущие показатели.