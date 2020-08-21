Путин назвал одну из важнейших общенациональных задач

https://static.news.ru/photo/5a53f032-e468-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vostokpeople.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является одной из самых важных общенациональных задач в России.

Об этом он написал в приветственной телеграмме, адресованной участникам и гостям II Всероссийского молодёжного образовательного Дальневосточного форума «Восток», опубликованной на сайте Кремля. По словам президента, его радует, что в решение этой задачи «активно включается молодёжь», которая выдвигает «содержательные, неординарные, амбициозные инициативы».

Развитие российского Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического, природного потенциала, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха людей — в числе наших важнейших общенациональных задач, — говорится в телеграмме.

По словам российского лидера, многие участники уже представили членам жюри конкурса Фестиваля идей свои проекты. Теперь они встретились на очном этапе форума. Путин также заявил, что талант, энергия и готовность к деятельности на благо страны позволят молодым людям добиться успеха, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в этот регион «невозможно не влюбиться».