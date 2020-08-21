Путин назвал одну из важнейших общенациональных задач

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является одной из самых важных общенациональных задач в России.
Об этом он написал в приветственной телеграмме, адресованной участникам и гостям II Всероссийского молодёжного образовательного Дальневосточного форума «Восток», опубликованной на сайте Кремля. По словам президента, его радует, что в решение этой задачи «активно включается молодёжь», которая выдвигает «содержательные, неординарные, амбициозные инициативы».
Развитие российского Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического, природного потенциала, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха людей — в числе наших важнейших общенациональных задач, — говорится в телеграмме.
По словам российского лидера, многие участники уже представили членам жюри конкурса Фестиваля идей свои проекты. Теперь они встретились на очном этапе форума. Путин также заявил, что талант, энергия и готовность к деятельности на благо страны позволят молодым людям добиться успеха,
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в этот регион «невозможно не влюбиться».
Добавьте наши новости в избранные источники