https://static.news.ru/photo/a46ee0f4-4e5f-11ea-803f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. По его словам, число предложений является серьёзным вызовом.

Он отметил, что граждане выражают активную реакцию на процесс, передаёт журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале. По словам главы государства, от россиян поступило больше 500 предложений.

Политик считает правильным проведение голосования по поправкам в Основной закон в будний день.

Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних, — подчеркнул он.

Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию наделить всех президентов России правом пожизненного членства в Совете Федерации после окончания властных полномочий.