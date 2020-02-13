Президент Владимир Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. По его словам, число предложений является серьёзным вызовом.
Он отметил, что граждане выражают активную реакцию на процесс,
Политик считает правильным проведение голосования по поправкам в Основной закон в будний день.
Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних, — подчеркнул он.
Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.
Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию наделить всех президентов России правом пожизненного членства в Совете Федерации после окончания властных полномочий.
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