Путин наградил главу центра Гамалеи орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин поручил наградить директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Глава государства отметил заслуги учёного в области здравоохранения. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича, — говорится в документе.

Гинцбург работает в центре Гамалеи с 1982 года, а возглавил его в 1997 году. В 2020 году учёные центра разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», которая сейчас чаще других используется в России. По информации, опубликованной в научном журнале The Lancet, препарат имеет 91,6% эффективности.

3 ноября Гинцбург заявил о создании теста, который позволит выявить непривитого человека с поддельным сертификатом о вакцинации. В этом случае анализ крови покажет отсутствие в ней антител к мембранному белку аденовируса Ad26. По его словам, этот белок очень редко встречается у человека, а в кровь попадает после прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт».

Он добавил, что у 80% россиян, попавших в реанимацию и заявлявших о пройденной вакцинации, антитела к белку аденовируса Ad26 не были выявлены.