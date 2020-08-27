Путин: дочка просто сказала, что хочет принять участие в испытании вакцины

https://static.news.ru/photo/ef501458-e856-11ea-bb04-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у одной из его дочерей, которая испытала на себе вакцину от коронавируса, появились антитела и рассказал, как узнал о её решении стать добровольцем.

Дочка просто сказала, что хочет как доброволец принять участие в испытании вакцины, — поделился президент в интервью на канале «Россия-24».

Путин отметил, что прививка от COVID-19 прошла доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах и является безопасной.

Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо, — сказал Путин.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации и рассказал, что его дочь уже сделала прививку. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола. Вещество получило название «Спутник V».

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением испытаний, то же касается людей из групп риска. Более широкое применение препарата может начаться в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 4711 случаев COVID-19. Общее число пациентов в стране превысило 975 тысяч с начала пандемии. Больше всего заражённых выявили в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 184 и Московской области — 148. За сутки скончался 121 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего число смертельных случаев с начала пандемии составило 16 804.

Как писал NEWS.ru, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в России стабилизировалась.