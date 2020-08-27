Мишустин заявил о стабилизации в РФ ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9533f760-e855-11ea-8126-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в России стабилизировалась, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания кабмина страны.

Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболевания сохраняются, — цитирует чиновника агентство ТАСС.

4711 случаев COVID-19 выявлено в РФ за минувшие сутки. Таким образом, общее число зарегистрированных пациентов в стране превысило 975 тысяч за всё время пандемии. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 27 августа. Больше всего заражённых выявили в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 184 и Московской области — 148. За сутки скончался 121 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего число летальных исходов с начала пандемии составило 16 804.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработка комбинированной вакцины, которая сможет защитить одновременно и от гриппа, и от коронавируса, очень важна, а получить и проверить её можно в течение года. Так считает доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

О том, что несколько групп российских учёных работают над созданием единой вакцины, защищающей одновременно от гриппа и коронавируса, в среду рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.