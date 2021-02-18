Пушков призвал россиян изживать в себе «информационных рабов» Запада

https://static.news.ru/photo/24742bfe-fa01-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков призвал сограждан не ориентироваться на западные публикации о России и изживать в себе «информационного раба».

Причиной высказывания стала статья в немецком издании Die Welt, где говорилось об успехах РФ в деле по созданию вакцины и борьбе с коронавирусом.

По мнению Пушкова, немецкие журналисты написали «высокомерную чушь» и в очередной раз, несмотря ни на что, попытались унизить Россию.

И не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее уже писал о том, что восхищение россиян перед признанием достижений на Западе является проявлением комплекса неполноценности.

Тем, кто его ещё испытывает, этот комплекс изживать надо, преодолевая в себе информационного раба, а не с ненавидящей нас Die Welt радостно соглашаться, — резюмировал Пушков.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что вице-президент США Камала Харрис планирует стать следующим американским президентом, поскольку она проявляет высокую активность во внешней политике. Об этом писал NEWS.ru.