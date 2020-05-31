Пушков оценил слова экс-премьера Украины о границах страны до СССР

https://static.news.ru/photo/d634fc20-a35c-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/katatonia-932259

Украины в ее нынешних границах никогда не существовало, заявил сенатор Алексей Пушков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Тwitter сенатора, таким образом он прокомментировал публикацию бывшего украинского премьера Николая Азарова, который напомнил, что в состав Советского Союза Украина вошла без множества территорий, получив их полностью бесплатно, и действующие политики её только разбазаривают. Пушков согласился с этим.

Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей (Украине — прим. NEWS.ru) все эти территории, — заметил сенатор.

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По его мнению, Москве тогда надо было оставить Украине несколько областей около Киева без выхода к морю.

Как писал NEWS.ru, Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Последний заявил о планах Киева по ликвидации администраций Донецкой и Луганской народных республик. По словам Пушкова, это является очередным свидетельством того, что Киев намерен устроить зачистку Донбасса.