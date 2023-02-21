«Пушки вместо масла»: главное из послания Путина Федеральному собранию NEWS.ru приводит самые важные тезисы из обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. На протяжении почти двух часов он говорил про отношения с Западом, ситуацию на Украине, традиционные религии, санкции, обороноспособность, состояние экономики. Также президент РФ пообещал повысить выплаты, улучшить состояние рек, покончить со свалками, вернуться к прежним стандартам образования. Под занавес он вновь вернулся к международному контексту и объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ, не исключив проведения ядерных испытаний. NEWS.ru собрал самое главное из выступления главы государства.

Противостояние

Своё послание Федеральному посланию Путин начал с того, что свою речь он произносит в «рубежное для нашей страны время». Далее он выступил с обвинениями в адрес Запада и обосновал своё решение об объявлении СВО год назад «защитой людей на наших исторических землях» и необходимостью «ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года».

По словам Путина, США и НАТО «ускоренно разворачивали» у границ РФ «свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе манёвров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощённую ими Украину к большой войне».

Президент РФ заявил, что Запад «потратил более $150 млрд на пособничество и вооружение киевского режима», а на помощь беднейшим государствам мира страны «Большой семёрки» «выделили за 2020–2021 годы порядка $60 млрд».

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press Немецкий танк Leoprard 2

Поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причём, опять же, по всему миру, — уверен Путин.

Он также заявил, что в результате войн, «которые развязали США после 2001 года», погибли 900 тысяч человек, более 38 млн стали беженцами, «с людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается, потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов».

По его убеждению, развитые страны мира, «прикрываясь словами о демократии и свободах», насаждают «неолиберальные и тоталитарные по своей сути ценности», а также «отвлекают внимание людей от коррупционных скандалов, <...> растущих внутренних экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий».

Далее Путин перешёл к ранее неоднократно озвучиваемому тезису о том, что Украина — это «анти-Россия», которая «уходит корнями ещё в XIX век»: «Её взращивали и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и других странах с одной целью — оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны».

Он добавил, что сегодня «народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле, десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства». А в разжигании украинского конфликта виноваты, как считает Путин, «западные элиты», а также власти соседнего государства. В этой связи он не исключил эскалации конфликта.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинские солдаты в Артемовске

Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок — всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ, — намекнул глава РФ.

Путин уверен, что в странах Европы и Северной Америки происходит «разрушение семьи», «педофилия объявляется нормой», «священнослужителей заставляют благословлять однополые браки». В качестве примера он привел утверждение о том, что англиканская церковь планирует «рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога». При этом на Западе, по мнению президента РФ, «извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на РПЦ, другие традиционные религиозные организации».

Также он вспомнил про «национал-предателей», на которых делают ставку «недружественные страны», чтобы «расшатать и расколоть наше общество». При этом, по мнению Путина, «абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении СВО, поняли, в чём смысл действий» России на территории Украины.

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Под конец выступления Путин вновь вернулся к конфронтационной риторике, назвав «театром абсурда» требование НАТО «вернуться к договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов с доступом их экспертов на наши ядерные объекты»:

Они хотят осматривать наши оборонные объекты. Это звучит как бред. Нам проводить полноценные инспекции не дают. Наши заявки остаются без ответа или их отклоняют по формальным основаниям. Мы ничего толком не можем проверить на той стороне.

По мнению Путина, Запад «прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары» по объектам стратегической авиации в РФ, а цель Североатлантического альянса — «стратегическое поражение России». Он считает, что отношения Москвы и Запада «деградировали» благодаря США, объявив о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, поручив Минобороны и Росатому «обеспечить готовность к ядерным испытаниям».

До этого Путин говорил, что «уровень оснащения сил ядерного сдерживания РФ — более 91%», потребовав достичь таких же показателей в других подразделениях ВС РФ.

Обещания

В социально-экономическом блоке послания Путин заявил, что Москва уже начала и будет наращивать программу социально-экономического восстановления и развития присоединённых территорий, «чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места». Также он предложил распространить получение материнского капитала в новых регионах на детей, которые родились с 2007 года. Кроме этого, во всей стране он анонсировал увеличение размера налогового вычета на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч в год, а на лечение — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. С 1 января 2024 года МРОТ должен вырасти на 18,5% и составить 19 242 рубля.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Продолжая тему боевых действий на Украине, Путин добавил, что семья каждого участника СВО «должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом».

В этой связи он поручил создать специальный государственный фонд помощи семьям и ветеранам специальной военной операции: «За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный координатор». Также Путин обещал установить участникам СВО отпуск в 14 дней каждые полгода, «чтобы у каждого бойца была возможность навестить семью». Кроме этого, он предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК, при этом «значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство».

Вспомнил Путин и про газификацию, пообещав провести голубое топливо в школы, больницы и ФАПы, а гражданам — возможность «обратиться за подключением частных домов». В течение 10 лет, по его словам, должно быть инвестировано 4,5 трлн рублей в сферу ЖКХ.

Учёным Путин обещал предоставить «большую свободу для творчества» и призвал повышать качество школьных и вузовских программ, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России.

При этом он заявил о необходимости синтеза советской системы образования и опыта, накопленного за последние десятилетия: «Надо вернуться к традиционной системе образования — срок обучения — от четырёх до шести лет, при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В таких условиях для отдельных специальностей можно будет продолжить обучение, а аспирантура будет выделена в отдельный блок. При этом те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам.

Говоря о пенсионных накоплениях, Путин предложил установить страховое покрытие для них в 2,8 млн рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

Путин пообещал поддержку «каждой деловой инициативе, направленной на пользу стране», а также пересмотр уголовного законодательства в части экономических составов. Остальным гражданам он сообщил, что их права и свободы «незыблемы», поскольку «гарантированы Конституцией, и несмотря на внешние угрозы, мы от них не отступим».

Также в стране «запущен инструмент промышленной ипотеки», благодаря которому «можно будет получить до 500 млн рублей для открытия производства».

«Пушки вместо масла»

Уже сейчас регионы, по словам Путина, могут получить средства на нацпроекты, которые зарезервированы на 2024 год. Через беспроцентные казначейские кредиты в апреле будущего года они будут автоматически погашены.

Высказался он и о состоянии экономики страны на фоне международных санкций. По словам Путина, доля российского рубля в международных расчётах удвоилась, он пообещал в этой связи «дальше работать над формированием безопасной и независимой системы международных расчётов». ВВП в 2022 году снизился на 2,1%, хотя в марте минувшего года стране «предрекали обвал». Пакет помощи бизнесу он оценил в 1 трлн рублей, а объёмы ввода жилья впервые превысили 100 млн квадратных метров. Отметил Путин и достижения аграриев, которые собрали рекордный урожай — более 150 млн тонн зерна. Рынок труда, по его словам, «стал более комфортным» — уровень безработицы упал до исторического минимума в 3,7%, в то время как до пандемии было 4,7%.

Инфляция в России, по данным президента, приблизилась к целевому уровню — в 4%, в то время как в некоторых странах Евросоюза — «17%, 12%, 20%». Далее Путин призвал стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан, создав соответствующую программу.

Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей, — заявил Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также пообещал финансирование глобальным стройкам. Так скоростная трасса Москва — Казань, по словам президента РФ, будет продлена до Екатеринбурга, а со временем и до Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. К 2024 году «не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях и не менее половины дорог в регионах будут приведены в нормативное состояние», добавил глава государства.

Выборы в стране, заверил Путин, отменяться не будут — муниципальные и региональные кампании 2023-го, а также президентская 2024-го «состоятся в строгом соответствии с законом».