Астматиков призвали не заниматься самолечением Пульмонолог Шмелев призвал астматиков не заниматься самолечением

Фото Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

В понедельник, 30 мая, отмечается Всемирный день борьбы против астмы. NEWS.ru поговорил с врачом-пульмонологом Евгением Шмелевым и выяснил, как распознать астму и что нельзя делать людям с этим заболеванием.

По словам специалиста, астма — это многообразное заболевание, основным симптомом которого являются приступы удушья, возникающие с затрудненным выдохом. При подобном состоянии необходимо сразу идти к пульмонологу, чтобы провести аллергологическое обследование. Врач поймет, являются ли симптомы признаком астмы или нет. Если заболевание подтвердится, то пациенту назначат лечение.

Если это астма, надо получить соответствующую терапию, обычно это бывают ингаляционные препараты. Ни в коем случае нельзя лечиться самостоятельно и снимать приступы, это может привести к смерти от передозировки, потому что противоастматические лекарства, если неграмотно принимать, могут привести к трагическим последствиям. Все самодеятельности — это нехорошие поступки, которые могут печально закончиться, — сказал Шмелев.

Ранее директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что появившаяся в СМИ информация о якобы нехватке в России лекарств от астмы является провокацией. По его словам, ни одна из иностранных фармацевтических компаний не говорила о прекращении поставок этих препаратов на российский рынок.