Психотерапевт рассказала, как вернуться к работе после отпуска

После отпуска бывает сложно вернуться к привычному режиму. Отдых желательно спланировать так, чтобы осталось время на адаптацию. Также не следует в первый же рабочий день «бросаться в бой». Об этом NEWS.ru рассказала врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая.

По её словам, вернуться домой необходимо за три-четыре дня до окончания отпуска. За это время можно восстановить режим сна, адаптироваться к климатическим условиям, а также разобраться с домашними делами.

Специалист рекомендует в первые три дня после отпуска работать не в полную силу, поскольку эффективность всё равно будет ниже, чем обычно. Можно изучить текущую ситуацию, просмотреть документацию, вспомнить, какие задачи выполнялись до отпуска.

Эксперт также советует воздержаться от долгого обсуждения отпуска с коллегами. Во-первых, это может не понравиться начальству, а во-вторых, вызвать раздражение и даже зависть у некоторых сотрудников.

Кроме того, если вы придёте на работу с альбомами, начнёте день с чаепития и завершите его словами: «Как ужасно на работе!», то вы на бессознательном уровне создадите в офисе отрицательную энергетику, — отметила Толстая.

Она добавила, что лучшие дни для выхода на работу после отпуска — четверг и пятница. Это помогает вернуться в прежний ритм чисто психологически. За пару дней будет возможность слегка окунуться в работу, а в выходные дни — отдохнуть и набраться сил.

Специалист также посоветовала больше спать в выходные, принимать контрастный душ и включить в рацион бананы, апельсины и горький шоколад.

Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о лучшем времени для отпуска. По его словам, людям, ведущим пассивный образ жизни, лучше отправляться отдыхать летом, а тем, кто предпочитает движение, — осенью.