Психотерапевт раскрыл, кому грозит деменция Психотерапевт Фомин предупредил о риске деменции из-за монотонной работы

Людям, которые занимаются монотонной работой или уделяют большее внимание физической, а не умственной активности, грозит деменция, предупредил врач-психотерапевт Евгений Фомин. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, что необходимо продолжать ставить перед мозгом новые задачи, читать книги, учить языки или запоминать стихи.

Следует учить языки, осваивать новые профессии, читать книги, запоминать стихи. Книги нормальные, конечно, не детективы, которые не загружают интеллектуальную сферу. Можно это сравнить с поддержкой тонуса мышц: если человек не занимается, то его мускулы могут атрофироваться. Так же и с мозгом, — пояснил специалист.

До этого ученые проанализировали результаты исследования, которое проводилось в Норвегии с 2017 по 2019 год. Они пришли к выводу, что представители трудозатратных профессий, к которым в том числе отнесли продавцов, медсестер и фермеров, чаще сталкиваются с ухудшением когнитивных функций. Ведущий автор исследования Вегард Скирбекк назвал это парадоксом физической активности. Он пояснил, что спорт в свободное от работы время снижает риски развития деменции, в то время как тяжелый физический труд, напротив, приводит к ухудшению когнитивных способностей.

Комментируя результаты исследований, Фомин подчеркнул, что основной причиной деменции все же является не физическая нагрузка, а снижение умственной деятельности. Он предупредил, что в группу риска также входят люди, которые рано вышли на пенсию и резко перестали поддерживать мозг в тонусе.

Психиатр Александр Поликарпов ранее назвал снижение обоняния ранним маркером деменции. По его словам, старческая деменция по сути является проявлением деградации мозга с ухудшением памяти, мыслительных способностей, нарушением способности ориентироваться в пространстве, считать, рассуждать и разговаривать.