Психиатр рассказал о неожиданном раннем маркере деменции Психиатр Поликарпов назвал снижение обоняния ранним маркером деменции

Фото: shutterstock.com

Одним из ранних маркеров деменции может стать снижение обоняния, рассказал в беседе с KP.RU врач-психиатр Александр Поликарпов. По его словам, старческая деменция по сути является проявлением деградации мозга с ухудшением памяти, мыслительных способностей, нарушением способности ориентироваться в пространстве, считать, рассуждать и разговаривать. Он признал, что эффективного лечения заболевания пока не существует, однако есть способы затормозить его, особенно на начальных этапах.

В головном мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид. За распознавание запахов отвечают определенные зоны коры головного мозга. Выяснилось, что в них тоже могут возникать скопления амилоида, и это приводит к нарушению обоняния, — объяснил врач.

Кроме того, по его словам, общий риск развития деменции повышается на 40%, если человек страдает фибрилляцией предсердий, известной также как мерцательная аритмия. Однако, если пациент дисциплинированно принимает сердечные препараты, назначенные врачом, то возможность развития деменции снижается на 60%.

У обоих полов этот риск возрастает после 65 лет. В то же время, уже начиная с 40–45 лет, у современных людей наблюдается снижение скорости обработки информации, — рассказал специалист.

Он уточнил, что на замедление мыслительных способностей влияют физическое и психическое переутомление, стрессы, сердечно-сосудистые заболевания, которые не компенсируются приемом назначенных лекарств, употребление алкоголя или наркотиков, а также черепно-мозговые травмы. Кроме того, угроза деградации мозга растет в социальной изоляции, в отсутствии простого человеческого общения и даже из-за неблагоприятных экологических условий. Так, высокая концентрация диоксида азота, мелкодисперсные твердые частицы из выхлопных газов автомобилей и твердые частицы от сжигания древесины связаны с увеличением частоты развития деменции.

Ранее американские ученые выяснили, что прием препаратов от изжоги повышает риск развития слабоумия. Опасность представляют вещества, являющиеся ингибиторами проточной помпы.