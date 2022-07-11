Психолог рассказала, стоит ли заводить ребенка после 40 лет Психолог Эль рассказала, стоит ли заводить детей после 40 лет

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Психолог Наталья Эль рассказала о том, стоит ли рожать женщинам, которым уже исполнилось 40 лет. По ее мнению, решающим фактором является психологическая готовность и отсутствие серьезных заболеваний, которые могли бы сказаться на здоровье новорожденного. Мыслями она поделилась в интервью с «Радио 1».

В 40 лет женщина считается абсолютно молодой, она может ещё и родить, и выкормить, и воспитать ребенка. Главное, чтобы она психологически была готова к рождению ребенка, чтобы осознавала, для чего она рожает ребенка в этом возрасте и что она может дать ребенку. И конечно, важно исключить риски, чтобы не было никакой аномалии, — считает специалист.

Несмотря на это, возраст родителей может оставить неприятный отпечаток на судьбе детей, уверена психолог. Как утверждает Эль, с возрастом появляется больше страхов за ребенка, что может ограничить его развитие. Кроме этого, в школе ребенка могут дразнить за то, что его родители похожи на бабушку и дедушку. Этот фактор также оставит свой след в его памяти, утверждает Эль.

Ранее семейный психолог Марина Романовская рассказала, нужны ли семейные отношения мужчинам и женщинам, которым уже исполнилось 50 лет. По ее мнению, в таком возрасте не стоит принимать резких и импульсивных решений. В 50 лет у женщины идет гормональная перестройка организма, и часто уже есть климакс и кризис среднего возраста. Таким образом, считает Романовская, лучше переждать этот критический период.