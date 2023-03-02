Психолог рассказала, как работа приводит к утрате интереса к жизни Психолог Гладышева заявила, что постоянная работа без отдыха может привести к депрессии

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Постоянная работа без нормального и регулярного отдыха может привести не только к потере концентрации, но и к утрате интереса к жизни и далее — к депрессии, заявила в разговоре с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, при этом нельзя вывести формулу «время на работу — время на отдых», которая была бы актуальна для всех. Эксперт призвала внимательно следить за своим состоянием и вырабатывать график, исходя из индивидуальных особенностей.

Постоянная работа без отдыха приводит к снижению концентрации внимания, а иногда — к потере интереса в целом к жизни и далее к депрессии. Для каждого человека необходимо смотреть индивидуально, какое время необходимо выделять на труд и отдых соответственно, — сказала Гладышева.

Общих значений нет, отметила специалист. Она сообщила, что есть типы людей, которым для психологического отдыха достаточно нескольких часов перерыва. Другим же нужно отвлекаться от работы на день и более.

Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, с чем связано желание подремать по пути на работу. По ее словам, все дело в некачественном ночном сне. Эксперт заметила, что такая потребность появляется при сильных физических нагрузках или при дефиците нормального сна.

По словам Царевой, во время восьмичасового сна организм проходит несколько циклов, которые следуют один за другим. Их нельзя дробить, чтобы избежать прерывания необходимых для физического и психологического благополучия процессов. За период длинного сна в организме успевают вырабатываться все необходимые гормоны. Сомнолог отмечает, что ночь для этого самое благоприятное время суток.