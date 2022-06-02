Психолог рассказала, как перестать «безумно бояться змей» Психолог Хадарцева посоветовала изучать змей, а не «безумно бояться» их

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Психолог Юлия Хадарцева в беседе с NEWS.ru посоветовала россиянам больше изучать змей, узнавать, какие виды являются ядовитыми, самыми агрессивными и где обитают, а не «безумно бояться». Эксперт подчеркнула, что офидиофобия (боязнь змей), тем не менее, объясняется эволюцией — древние люди именно благодаря врождённому страху перед змеями избегали встреч с ними, в том числе со смертельным исходом.

Сегодня в этом нет необходимости и офидиофобия стала рудиментом, ухудшающим качество жизни человека. В основе любой фобии находится страх смерти, вгоняющий нас в состояние панической атаки. <...> Часто мы боимся того, чего не знаем. Полезно будет посмотреть фильмы про змей, узнать, какие из них являются ядовитыми, где обитают. Углубившись в данную тему, вы поймете: если так случится, что змея укусит вас, то в 99% случаев вы сможете избежать летального исхода. Благодаря такой просветительской работе вы сможете составить свой план экстренного реагирования при нападении змеи. Он также поможет вам успокоиться, — рассказала Хадарцева.

Эксперт подчеркнула, что в состоянии испуга во время «встречи» со змеёй не стоит испытывать себя на прочность — «придите в себя, почувствуйте свои руки, ноги, вспомните, где находитесь и постарайтесь в кратчайшие сроки покинуть помещение, где есть змея».

Ранее Хадарцева в беседе с NEWS.ru посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи ЕГЭ, а также «поговорить с ребёнком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Эксперт добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.