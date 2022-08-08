Психолог объяснила, почему люди ревнуют Психолог Журавлева: люди ревнуют из-за неуверенности в себе и провокаций партнера

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Главными причинами, по которым человек может ревновать своего партнёра, являются низкая самооценка, неуверенность в себе и желание контролировать, заявила NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлева. Однако, по ее словам, есть ситуации, когда партнёр сам провоцирует на ревность и по-другому реагировать очень сложно.

Кроме того, по словам Журавлевой, сюда же нужно отнести негативный прошлый опыт, в том числе и в родительской семье, и тревожный тип привязанности, характеризующийся стремлением к высокой степени эмоциональной близости с партнёром.

В этих случаях может не быть ситуаций, которые реально угрожают отношениям. Человек все равно будет ревновать, вне зависимости от поведения партнера, — сказала психолог.

Есть и такие ситуации, когда человеку не свойственна ревность, однако его партнер постоянно создает условия для ее возникновения. По мнению психолога, причины такого поведения будут аналогичны.

Для такого партнера обязательным атрибутом любви будет ревность. Установка «если не ревнует, то не любит». И он будет искать подтверждения своей любви, — пояснила Журавлева.

Несмотря на разные условия возникновения ревности, в обоих случаях последствия будут одинаковые. Среди них психолог указала на конфликты и выяснения отношений, потерю доверия, «эмоциональные качели», когда отношения и чувства нестабильны. Самыми серьезными последствиями ревности является агрессия, приводящая к побоям и убийствам, а также развитие психических расстройств личности, подчеркнула Журавлева.

Нет ничего хорошего в ревности для отношений, она никак их не укрепляет. Если вы заметили, что вы или ваш партнёр часто ревнует или создаёт ситуации для ревности, то лучше обратиться к психологу, — рекомендовала эксперт.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала, какие темы лучше не затрагивать в разговоре с мужчиной. По ее словам, в беседе лучше не рассказывать о прошлых отношениях, поскольку это может провоцировать на ревность.