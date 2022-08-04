Психолог рассказала о запретных темах в общении с мужчиной Психолог Девятка: мужчину категорически нельзя критиковать, принижать и обесценивать

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Общаясь с мужчиной, нельзя провоцировать его на ревность, шантажировать расставанием, критиковать и принижать его роль в паре, а также обесценивать его, рассказала психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка. По мнению специалиста, речь должна быть инструментом для развития отношений, а не их разрушения, пишет «Москва 24».

Психолог объяснила, что большинство мужчин с детства привыкли давить в себе горечь и злость, так как плакать им не разрешали. Такое вытеснение привело к тому, что они не привыкли говорить о словах и ситуациях, которые их ранят. Эксперт отметила, что мужчины чаще всего до последнего терпят обиду и прощают, а девушки постфактум узнают о том, что есть границы, которые нельзя переходить.

Девятка рассказала, что мужчины болезненно относятся к историям о прошлых отношениях, поэтому не стоит провоцировать их на ревность. Плохим решением будет манипуляция расставанием с целью привязать партнера к себе, так как это скорее всего вызовет обратную реакцию — отторжение. Кроме того, ни в коем случае нельзя унижать и обесценивать любимого человека — это может привести к отдалению мужчины или разрыву отношений, предупредила гештальт-терапевт.

Психолог Жанна Абрамова назвала самую частую причину расставания. По ее словам, страсть, или «физическая химия», между людьми со временем утихает, если пара не обзавелась детьми, жильём или совместными интересами. Она подчеркнула, что любые отношения многогранны, и их нужно строить, как дом.