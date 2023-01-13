Психолог объяснил, почему люди боятся числа «13» Психолог Зберовский объяснил склонность к суевериям ограниченностью возможностей в жизни

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Люди склонны к суевериям, потому что чувствуют ограниченность своих возможностей в жизни, рассказал РИАМО психолог Андрей Зберовский. По мнению эксперта, к суевериям нужно относиться со здравым смыслом и не забивать себе голову всякой мистикой, как «пятница 13-е». Зберовский отметил, что в Древнем Вавилоне, где применялось 12-кратное измерение времени, после 12 часов начиналась ночь, которая приносила с собой опасность, и поэтому все, что после 12, воспринималось как угроза.

В дальнейшем в нашей культуре стали каким-то образом мистифицировать, стали придумывать лишнее — то, чего цифры не несут. Нужно иметь взрослое реалистическое понимание мира и голову себе не забивать, — сказал Зберовский.

Психолог отметил, что все астрологи, колдуны и прочие экстрасенсы такие же смертные, как все остальные люди, и им не помогает никакая магия или мистика. Их тоже сажают в тюрьмы, они тоже становятся нищими. Зберовский убежден, что нужно брать ответственность за свою жизнь на себя, получать образование, расширять связи, а не ходить к хироманту или читать гороскопы.

По данным опроса SuperJob, самыми суеверными работниками среди россиян являются продавцы-консультанты, медсестры, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие. При этом влиянию суеверий больше подвержены женщины (33%), чем мужчины (22%).