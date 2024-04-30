Психолог объяснил, как не стесняться требовать от знакомых вернуть долг Психолог Кононов: знакомый вернет долг, если напомнить ему публично

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одалживая деньги близким и знакомым, нужно давать такую сумму, которую не жаль потерять, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения психолог Александр Кононов. Однако, отметил специалист, не нужно стесняться требовать свои средства назад и можно даже делать это публично.

Главное правило для тех, кто планирует дать денег в долг: одалживайте столько, сколько вам не жалко потерять. Даже очень близкие люди, друзья и родственники могут стать агрессивными и холодными, когда вы придете за своими деньгами. Страх обидеть человека чаще всего испытывает тот, кто дал деньги, и, чтобы вернуть долг, нужно побороть этот страх. Помните о том, что это вы сделали доброе дело, выручили человека в сложный момент. Вы дали ему денег в долг, а не просто подарили, — отметил собеседник.

Он добавил, что повлиять на человека, чтобы тот вернул долг, очень сложно. Простые разговоры и просьбы чаще всего не дают результата, уточнил психолог. Также Кононов посоветовал не стесняться брать долговую расписку.

У человека много друзей в соцсетях, можно его предупредить, что вы уведомите всех его знакомых о том, что он непорядочный человек, — резюмировал специалист.

Ранее психолог Анна Девятка сообщила, что среди всех комплексов у россиян чаще всего встречается комплекс неполноценности. Она указала, что корни проблемы идут из детства. По мнению эксперта, система воспитания устроена таким образом, что родители указывают детям на недостатки, а не на достоинства и сравнивают с другими.