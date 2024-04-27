Назван самый частый психологический комплекс у россиян Психолог Девятка: чаще всего у россиян встречается комплекс неполноценности

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Среди всех комплексов у россиян чаще всего встречается комплекс неполноценности, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Девятка. Она указала, что корни проблемы идут из детства. По мнению эксперта, система воспитания устроена таким образом, что родители указывают детям на недостатки, а не на достоинства и сравнивают с другими.

Комплекс неполноценности, по которому лидируют большинство людей в России, рождается из детства. Родители объясняют ребёнку, в чём он хорош, дают ему обратную связь, рассказывают, в чём он плох. У нас система воспитания устроена таким образом, что мы рассказываем больше ребёнку, в чём он не прав. Сравниваем с другими детишками, — сказала она.

По словам психолога, в формировании данного комплекса помогает реклама и фильмы, демонстрирующие идеальных детей. Таким образом у несовершеннолетних формируется идеальный образ, до которого практически невозможно дотянуться.

Ранее начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева рассказала, что родителям не следует критиковать молодого человека своей дочери-подростка и настраивать ее против него. По словам специалиста, это только сблизит влюбленных и испортит отношения с семьей.