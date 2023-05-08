Психолог назвала пять лучших способов поднять себе настроение Психолог Идрисова: для улучшения настроения важно иметь хобби и получать новый опыт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наличие хобби, встречи с друзьями, путешествия, посещение концертов и получение нового опыта могут существенно улучшить настроение человека, сообщила NEWS.ru психолог Мария Идрисова. В любом из случаев она предлагает наслаждаться моментом и держаться рядом с близкими людьми

Помните, что веселье может проявляться в разных формах, и выбор зависит от ваших интересов и предпочтений. Главное - наслаждаться моментом и проводить время с теми, кто вам дорог, — говорит психолог.

В качестве нового опыта Идрисова предлагает гастрономические эксперименты или экстремальный спорт. То же касается туризма.

Отправьтесь в путешествие или на прогулку на природу. Выберите место, где вы еще не были, что еще не посещали, отправьтесь на экскурсию. Испытайте себя в экстремальном виде спорта ради новых впечатлений, попробуйте блюда незнакомой вам кухни, лучше экзотической, сходите на концерт или любое другое шоу, которое вы еще не видели, чей жанр вам неизвестен, незнаком, — говорит психолог.

Ранее Мария Идрисова заявила, что веселье и шутки положительно влияют на человеческий организм, уменьшая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляя иммунную систему и продлевая жизнь. По ее словам, развлечения являются важным атрибутом жизни человека, поскольку они снижают стресс и улучшают настроение.