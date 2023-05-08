Россиянам объяснили, почему им нужно веселиться и шутить Психолог Идрисова: веселье и шутки могут продлить жизнь

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Веселье и шутки положительно влияют на человеческий организм, уменьшая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляя иммунную систему и продлевая жизнь, рассказала NEWS.ru психолог Мария Идрисова. По ее словам, развлечения являются важным атрибутом жизни человека, поскольку они снижают стресс и улучшают настроение.

Веселье, шутки, вечеринки являются важным аспектом нашей жизни, поскольку они позволяют нам наслаждаться моментом, расслабиться, уменьшить стресс и улучшить настроение. <...> Веселье может иметь положительный эффект на наше здоровье. Исследования показывают, что регулярное веселье может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепить иммунную систему и даже продлить жизнь, — подчеркнула Идрисова.

Она уточнила, что когда человек веселится, его тело вырабатывает серотонин — гормон счастья, улучшающий самочувствие и уменьшающий уровень стресса. Веселье также может помочь человеку укрепить отношения с друзьями и близкими людьми, поскольку это создает положительную атмосферу и улучшает социальный капитал, утверждает психолог.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс предупредил, что постоянное ощущение счастья может оказаться признаком психического расстройства. Он объяснил, что человек должен испытывать весь спектр эмоций, поэтому отрицательные эмоции являются нормой. Психически здоровые люди способны переживать любые настроения, а не только положительные.