Психолог назвала лучшие способы отвлечь детей от гаджетов на каникулах Психолог Алексеева: детей нельзя оставлять один на один с гаджетами на каникулах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей на каникулах нельзя оставлять на неделю один на один с гаджетами, их лучше занять походами в музей, театры или отправиться с ними в путешествие, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Она отметила, что ребенка также можно сводить в зоопарк, на выставку или записать в спортивный или технический кружок.

Посетите кружки или студии при больших массово-культурных центрах. Океанариум, зоопарк, научно-технические центры или выставки. При них часто открыты детские студии. В таких студиях и занятия приближены к реальности, и дети чувствуют серьезность происходящего. С детьми постарше (средняя школа, старше 12 лет) посетить открытые лектории при вузах. Там же посмотреть какие-то группы подготовки. Ранняя профориентация — это тренд уже несколько лет, — подчеркнула Алексеева.

Собеседница добавила, что путешествовать необязательно «через половину Земли», достаточно поездки в соседний город или по области, а создать антураж не сложно: термос, карта, информация из интернета о достопримечательностях. По ее словам, если дети уже занимаются в спортивной секции, отвлечь от гаджетов поможет усиленный режим тренировок.

В список лучших занятий на каникулах нужно добавить один день с родителями. Покажите детям свои увлечения и интересы. Погуляйте с ними по местам вашей юности или детства: школа, институт, место, где вы гуляли, когда были детьми. И совет, как все-таки эти мероприятия попробовать провести без гаджетов: не смотреть в гаджеты самому. Объяснять детям, почему вам важно и вам нравится проводить время вместе с ними, — подытожила Алексеева.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что ребенок испытывает ревность, когда недополучает от родителей любви, принятия, внимания, тепла, симпатии, а также тактильной и эмоциональной близости, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в таких случаях обычно дети чувствуют себя ненужными.