Психолог дала советы женщинам, оказавшимся с агрессором на изоляции

https://static.news.ru/photo/bcc8a80a-99ab-11ea-9ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Клинический и судебный психолог из Аргентины Сониа Ваккаро дала ряд советов женщинам, которые во время самоизоляции подвергаются домашнему насилию, оказавшись взаперти с агрессором.

На сегодняшний день в латиноамериканской стране за время ограничений на фоне пандемии уже совершено 49 убийств девочек и женщин.

По словам Ваккаро, подвергающиеся насилию должны понимать, что жизнь в такой обстановке — это риск и для них самих, и для их детей. Психолог посоветовала женщине рассказать о происходящем подруге и придумать с ней сигнальное слово. Произнесение «сигнала» должно означать, что подруге пора звонить в полицию или другие спецслужбы.

Наличие плана обеспечения безопасности — это способ быть готовой ответить на риск и уменьшить его. Например, женщина должна запомнить или записать список номеров телефонов людей, которые ей могут помочь. Она должна заранее подготовить набор самых необходимых документов и вещей на случай, если придётся срочно покинуть дом. Дети также должны быть готовы уйти с матерью по её сигналу, — приводит слова Ваккаро РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, затянувшийся карантин может спровоцировать рост женского алкоголизма в России, с таким заявлением выступил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Главная причина — участившиеся случаи домашнего насилия в семьях. Побои и оскорбления супруга провоцируют женщин искать спасение в алкоголе. Среди других причин эксперты выделяют неустроенность в личной жизни и страх одиночества. Учёные же доказали, что обилие спиртного рождает лишь новые страхи.