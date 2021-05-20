Психиатр рассказал, почему люди скрывают свой возраст

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Психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил, зачем женщины скрывают свой возраст, не рассказывая о нём мужчинам. Он отметил, что представители сильного пола поступают аналогичным образом.

Если говорить совсем глубоко, то это желание избежать смерти. С другой стороны, это желание быть привлекательной всегда и в любой момент возможность начать личную жизнь, — заявил Федорович.

Ранее стало известно, что в России в последнее десятилетие появилась тенденция — женщины после 40 предпочитают жить в одиночестве. О причинах их выбора рассказала клинический психолог Марина Басманова.

Одной из главных причин желания жить в одиночестве, по мнению эксперта, является облегчение быта, так как «львиная доля работ по дому и занятий с детьми» в стране по-прежнему лежит на плечах прекрасной половины человечества.

Ещё одной причиной могут быть различные психологические проблемы, которые возникли вследствие долгих лет токсичных отношений или тяжёлого развода. Есть в списке и разные страхи: что новый мужчина будет пить, рукоприкладствовать или относиться пренебрежительно.