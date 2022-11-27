Психиатр назвала продукты, провоцирующие бессонницу Психиатр Николаева: бессонницу провоцируют мучное и сладкое

Фото: shutterstock

Причиной бессонницы может быть избыток сладкого и мучного в рационе, заявила психиатр Елена Николаева в беседе с NEWS.ru. По ее словам, рафинированные продукты заставляют организм вырабатывать слишком много инсулина, который в свою очередь дает мозгу команду «зарядить» в кровь адреналин.

Бессонницу, или инсомнию, провоцируют рафинированные продукты: злоупотребление сахаром как приправой, добавкой — забудьте про него, рис, мучное. Такой рацион заставляет вырабатывать слишком много инсулина, заставляющего, в свою очередь, мозг давать команду «зарядить» в кровь кортизол и адреналин. Они и мешают нам заснуть, — объяснила Николаева.

Она добавила, что лучше всего сократить или совсем отказаться от потребления пирожков и булочек. Медик посоветовала разбавить рацион салатами, овощами, фруктами и отрубями.

Николаева напомнила, что бессонница — это не детское «я не хочу спать», а тяжелое и мучительное расстройство.

Если 20-22 часа, а то и сутки не получается заснуть, то нужно срочно обратиться за помощью к специалистам. «Сонный» человек может вести себя как пьяный, плохо ориентироваться в пространстве, водить машину. Страдает память, мышление, — предостерегла психиатр.

Для того чтобы побороть бессонницу, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова ранее порекомендовала сбалансировать питание, исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать никотина и кофеина, постараться избавиться от негативных мыслей и принять прохладный душ непосредственно перед сном.

До этого психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их.