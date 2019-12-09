Сотрудники МЧС Татарстана спасли лося, провалившегося под лёд на реке Кама.
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Котловка. Своими силами спасателям животное вызволить не удалось из-за слишком большого веса — 300 кг. На помощь им пришёл местный житель на вездеходе.
После успешного завершения операции сотрудники МЧС сопроводили лося, чтобы удостовериться в его безопасности,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Бейского района в Хакасии Иннокентий Стряпков попал под машину, спасая щенка. В настоящее время он находится в больнице.
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