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Сотрудники МЧС Татарстана спасли лося, провалившегося под лёд на реке Кама.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Котловка. Своими силами спасателям животное вызволить не удалось из-за слишком большого веса — 300 кг. На помощь им пришёл местный житель на вездеходе.

После успешного завершения операции сотрудники МЧС сопроводили лося, чтобы удостовериться в его безопасности, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Бейского района в Хакасии Иннокентий Стряпков попал под машину, спасая щенка. В настоящее время он находится в больнице.