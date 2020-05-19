Протоиерей Смирнов вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c6d2b06a-99cf-11ea-81de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции, с которой он был госпитализирован 5 мая.

Источник из окружения представителя РПЦ рассказал «Интерфаксу», что «вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет». Собеседник агентства отметил, что протоиерей чувствует себя значительно лучше, но по-прежнему находится в клинике под медицинским наблюдением. Повышенное внимание врачей объясняется тем, что 69-летний Смирнов недавно перенёс операцию, а также находится в группе риска по возрасту.

Как писал NEWS.ru, незадолго до своей госпитализации протоиерей заявил о пользе от пандемии коронавируса. По его мнению, из-за эпидемии активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего. Кроме того, у людей началось понимание «каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».