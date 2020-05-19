Протоиерей Смирнов вылечился от COVID-19

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции, с которой он был госпитализирован 5 мая.
Источник из окружения представителя РПЦ
Как писал NEWS.ru, незадолго до своей госпитализации протоиерей заявил о пользе от пандемии коронавируса. По его мнению, из-за эпидемии активизируются волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего. Кроме того, у людей началось понимание «каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».
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