https://static.news.ru/photo/66f87be8-bd48-11e9-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий (Нечипоренко) встретился с матерью ребёнка, которому нанёс ранее травмы во время обряда крещения.

Игумен сказал, что ребёнок «вроде бы и не ударялся о стенки купели» и попросил мать мальчика простить его, не дожидаясь религиозного праздника — Прощёного воскресенья. Женщина поинтересовалась, не с сарказмом ли это сказано, передаёт НТВ .

Ранее News.ru писал, что игумен Фотий, получивший известность после жестокого крещения ребёнка в Гатчине, был и ранее замечен в грубом отношении к прихожанам. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии. Там отметили, что на священнослужителя неоднократно поступали жалобы, однако все они носили неофициальный характер.