Против красноярского бизнесмена Быкова возбудили новое дело

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков стал фигурантом нового уголовного дела. Он подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета в 1998 году. Следственные органы также отмечают, что в отношении него расследуются и другие дела. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Ранее бизнесмен был приговорён к 13 годам колонии за организацию двойного убийства.

По версии следствия, в 1998 году по указанию Анатолия Быкова, желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края, члены одной из находящихся в его подчинении организованной преступной группы совершили убийство 48-летнего жителя Красноярска — знакомого Анатолия Быкова, расстреляв последнего вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путём угрозы к совершению убийства, совершённого организованной группой). В настоящий момент Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят необходимые следственные действия. Также отмечается, что в производстве находятся и другие уголовные дела по обвинению Быкова в совершении ряда преступлений.

В начале сентября Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что причиной преступления стал конфликт внутри возглавляемой Быковым в 1994 году преступной группы из-за распределения доходов.